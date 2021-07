Higuain al centro delle critiche: “passeggia in mezzo al campo”

I tifosi americani contro l'atteggiamento del Pipita

redazionejuvenews

L'ex calciatore della Juventus Gonzalo Higuain, dopo aver infranto record su record in Italia e iscritto permanentemente il suo nome nell'albo dei bomber del nostro campionato con il record di 36 gol in una stagione, è andato in MLS per provare a confrontarsi con il calcio d'oltreoceano. Il Pipita è andato a giocare nell'Inter Miami, la squadra di cui David Beckham è presidente, che però non sta andando come il suo numero uno e l'attaccante argentino speravano. Nonostante la presenza del numero 9, e di Matuidi, la squadra tenta a decollare, tanto che è ultima in classifica in MLS con due vittorie nelle 13 partite disputate, a fronte di 3 pareggi e 8 sconfitte.

Un ruolino di marcia che non rispecchia le aspettative della squadra, costruita per lottare per i primi posti della classifica. I tifosi dell'Inter Miami stanno iniziando ad indispettirsi per i risultati ottenuti dalla squadra, ma soprattutto per l'atteggiamento di alcuni giocatori, Higuain in primis. Nella partita disputata ieri notte tra il Miami e i Philadelphia Union, sono balzati infatti agli occhi gli atteggiamenti dell'attaccante argentino, che non sembra interessarsi del gioco che si sviluppava intorno a lui. In un video pubblicato su Twitter, si vede Higuain che invece di seguire l'azione del contrattacco della sua formazione, passeggia sull'out di sinistra senza dare la possibilità ai suoi compagni di trovarlo in mezzo all'area, dove la palla finisce preda della difesa avversaria.

Il video è diventato virale in poco tempo, con Higuain pesantemente criticato dai tifosi per il suo atteggiamento: la passeggiata sull'out di sinistra non è piaciuta ai supporter americani, che hanno preso d'assalto Twitter criticando l'atteggiamento del giocatore e mettendo in dubbio la sua voglia di continuare a stare in gioco. L'Inter Miami non vince da 9 partite, e la pazienza dei tifosi sembra giunta alla fine, con Higuain diventato il bersaglio principale delle critiche.