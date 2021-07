Juve, Allegri aspetta Pjanjc a Torino

Il bosniaco potrebbe ritornare alla Juve

Dopo aver vissuto un mese ricco di emozioni e di gioie grazie allo strepitoso successo degli Azzurri a Wembley, ora tutti i tifosi italiani possono godersi le vacanze in tranquillità, mercato permettendo. Gia, perche come ogni estate ad infiammare le giornate bollenti di tutti gli appassionati di calcio sono i colpi di mercato che le loro società mettono a segno. In casa Juve ci sono due nodi da risolvere nel minor tempo possibile per poter iniziare finalmente a definire le trattative avviate nei mesi scorsi. Sono quelli legati al futuro di Paulo Dybala e Cristiano Ronaldo, con il primo che sembra essere vicino al rinnovo. Un pò piu delicata invece la situazione del portoghese, il quale aspetta segnali da Parigi, dove stanno cercando di capire cosa farà Killiam Mbappè.

LOCATELLI - Uno dei colpi che sembra essere in dirittura di arrivo è quello del neo Campione d'Europa Locatelli, il quale ha da tempo dichiarato di voler solo la Vecchia Signora. Su questo fronte potrebbe essere arrivata una svolta in giornata, con i neroverdi che avrebbero accettato l'opzione dei bianconeri ch, a loro volta includeranno Dragusin come contropartita tecnica, oltre ad un conguaglio economico di circa 30 milioni di euro. Dunque, le due parti sembrano aver trovato un'intesa di massima e nelle prossime ore potrebbe arrivare l'ufficialità.

PJANIC - Ma uno dei nomi che non è mai uscito dall'orbita Juve e che anzi, è ritornato prepotentemente di moda, è quello del bosniaco Miralem Pjanjc. L'ex Roma è stato infatti scartato dal Barcellona, il quale ha fatto sapere che lo lascerà partire a costo zero, ingolosendo e non poco le fantasie di Massimiliano Allegri che, farebbe carte false per riportarlo sotto la Mole. Lo stesso Pjanjc ha dato il suo consenso ad un eventuale ritorno, come si può notare anche da un suo like messo ad un post in cui diceva che il centrocampista sarebbe disposto a ridursi l'ingaggio pur di tornare in bianconero.