Hamann: “Il sobrero di Ronaldo ha dato il via alla rimonta tedesca”

L'ex giocatore ha parlato del portoghese

L'Italia si è qualificata ieri per gli ottavi degli Europei , dopo aver concluso la fase a gironi con un percorso netto, che ha visto gli Azzurri segnare 8 gol senza subire nessuno. Il filotto di vittorie senza subire gol, ha consentito alla Nazionale di diventare la prima in grado di riuscire in un'impresa del genere in un campionato europeo, con i ragazzi di Mancini che oggi scopriranno la loro avversaria agli ottavi.

Chi se la passa peggio degli Azzurri è il Portogallo, che nell'ultima partita contro la Francia si giocherà il passaggio del turno. I lusitani sono reduci dalla sconfitta contro la Germania, e ancora una volta al termine della partita si è parlato di Cristiano Ronaldo. Il sombrero con tacco no look del portoghese ai danni di Rudiger, ha suscitato qualche polemica, con l'ex calciatore tedesco Dietmar Hamann che ha parlato intervistato dai microfoni di RTE: "Credo sia una cosa senza senso. Si alza il pallone, fa finta di prenderlo e poi invece la dà via di tacco senza guardare. Ovviamente è una cosa eccezionale e noi sappiamo benissimo cosa è in grado di fare. Credo che in qualche maniera volesse sminuire gli avversari. In questo momento la partita è sull'1-0 e io sto qui a vedervi mentre tutti quanti impazzite per questa cosa. Sì, è vero, è il migliore assieme a Messi. Ma questa cosa la fa sull'1-0 e adesso è lui che sembra uno scemo".