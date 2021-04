Haaland sogno di mezza Europa, Raiola: il Borussia vuole tenerlo

Il procuratore parla dell'attaccante norvegese

redazionejuvenews

Erling Haaland è l'obiettivo della maggior parte del top club europei. Tra questi c'è anche la Juventus. Infatti il norvegese è il sostituto ideale in caso di un addio di Cristiano Ronaldo a fine stagione. La società bianconera ha iniziato i primi approcci con il giocatore ed il procuratore per capire se davvero potrebbe sbarcare a Torino oppure è un sogno da lasciare nel cassetto. A parlare del futuro dell'attaccante è il suo agente Mino Raiola, dopo che il direttore sportivo del Borussia Dortmund, Michael Zorc, ha dichiarato che “Abbiamo un piano molto chiaro per iniziare la prossima stagione con Erling”, sottolineando la volontà del club di non privarsi di uno degli attaccanti più forti al mondo.

Raiola, invece, ha rilasciato a "SPORT1" un'intervista esplicativa, dicendo: “Posso confermare che sono stato a Dortmund per parlare con la società. Michael Zorc ci ha chiarito l’intenzione del club di non venderlo la prossima estate. Rispetto questa opinione, ma ciò non significa automaticamente che anch’io sono d’accordo. Il Dortmund è stato molto chiaro nelle sue opinioni. Siamo d’accordo su questo. Non c’è nessuna guerra tra noi e il Borussia Dortmund, assolutamente no! Il rapporto con Zorc, Aki Hans-Joachim Watzke e Kehl è ancora buono”, ha concluso il procuratore.

Halland e Mbappe sono gli attaccanti del momento, una nuova generazione dopo Messi e Ronaldo. Per questo motivo diverse società si stanno muovendo per cercare di prendere uno dei due. Per entrambi, Real Madrid e Barcellona sono in pole position, entrambi, però, hanno come primo obiettivo l'attaccante della Nazionale francese. Il PSG potrebbe privarsene il prossimo anno e le spagnole sono pronte a trattare con il club parigino. Per questo motivo la Juventus potrebbe intervenire a gamba tesa su Haaland, sempre se Ronaldo dovesse andare via. Puntando anche sul rapporto di stima che lega la dirigenza bianconera a Raiola, procuratore di diversi giocatori della Juventus, tra cui De Ligt con cui si sta parlando di un contratto a vita che, presumibilmente, gli consegnerà anche la fascia da capitano.