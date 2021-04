Verza: “Ronaldo? Un fallimento, non ha ripagato le aspettative”

L'ex calciatore parla dell'attaccante portoghese

redazionejuvenews

Nella 30a giornata di campionato la Juventus ha superato il Genoa per 3 a 1, grazie alle reti di Kulusevski, Morata e McKennie. Nonostante una ritrovata fiducia in casa bianconera, Cristiano Ronaldo è stato il grande assente dell'intero match. Infatti non è mai riuscito a concretizzare le tantissime occasioni da gol avute nel corso dei 90 minuti di gioco, colpendo anche un palo a porta vuota, quello che poi ha portato alla rete dell'attaccante spagnolo. Il cinque volte pallone d'oro, infatti, è apparso molto nervoso al termine della partita. Un'insofferenza sottolineata anche dal tecnico Andra Pirlo nel post gara, presumibilmente dal fatto di non aver segnato e non aver raggiunto quota 100 gol in maglia bianconera.

A dire la sua in merito al campione portoghese e alla sua permanenza a Torino è stato Vinicio Verza, ex calciatore tra gli altri della Juventus e del Milan, che ha parlato a Tuttomercatoweb: "Ronaldo? A mio parere vincerà la classifica cannonieri però i suoi anni bianconeri sono stati sportivamente un fallimento perché il portoghese era stato acquistato per vincere la Champions: il campionato e la Coppa Italia erano stati vinti anche senza di lui". Un punto di vista comune, che alimenta le polemiche all'interno la tifoseria, mettendo in dubbio il futuro di CR7 alla Juventus.

Verza, inoltre, ha continuato a parlare di Cristiano Ronaldo dicendo: "Per me ha finito il ciclo alla Juve, non ha ripagato a livello sportivo le aspettative. Non addosso la colpa a lui, è stato il contesto a non rendere possibile che arrivassero quelle vittorie attese. Nelle ultime partite è più demotivato rispetto ad inizio campionato, vedo l'atteggiamento di una persona che si attendeva di ottenere risultati molto diversi. E' un perfezionista, vuol sempre far gol e ultimamente commette errori per lui rari, il nervosismo poi è accentuato dalla mancanza di risultati", ha concluso l'ex calciatore.