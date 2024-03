Gregucci: “Fossi nella Juve riprenderei Chiellini. Sui giovani…”

Nella prima parte la squadra di Allegri ha capitalizzato a volte più di quanto meritasse, adesso invece sta ottenendo anche meno di quello che meriterebbe, ma resta l'unica squadra che ha provato a tener testa a l'Inter e quindi anche la principale antagonista dei nerazzurri in Serie A, che viste le premesse è un buon risultato. Adesso è in fase di ricostruzione, ma la Juventus resta l'elite del calcio italiano.

Stanno facendo un buon lavoro sui giovani ed ha già in rosa delle eccellenze, forse si deve lavorare un po' sulla mentalità: storicamente la Juventus è sempre stata sul pezzo, adesso invece è un po' altalenante. Andrei a prendere Chiellini subito, lo porterei a Torino e lo metterei a lavorare con i giovani, perché di marcatori come lui oggi non ce ne sono più, e alla società un profilo come il suo, un ragazzo dalle grandissime qualità e vero juventino, servirebbe".