Graziani svela: “Una volta ho sognato Gaetano Scirea…”

La poesia? Dopo l’'apparizione' di Gaetano non riuscivo a prendere sonno. Andai in cucina per bere un bicchiere d’acqua. Sul tavolo c’era un foglio. Istintivamente scrissi dei versi dedicati a Gaetano. Li feci leggere a mia moglie Susanna'. Reazione? Non credeva ai suoi occhi: 'È impossibile che li abbia scritti tu...'".