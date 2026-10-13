La Juventus si prepara alla trasferta in Spagna per affrontare il Celta Vigo nella seconda giornata della League Phase di Europa League. La formazione galiziana arriva all'appuntamento dopo lo 0-0 contro l'Elche e un periodo in cui sta faticando a trovare continuità in campionato. Nonostante le difficoltà, l'attesa per la sfida contro i bianconeri è particolarmente alta, come confermato dalle parole dell'allenatore Claudio Giraldez.

Celta Vigo-Juventus, Giraldez presenta la sfida

Il tecnico spagnolo ha sottolineato l'importanza dell'appuntamento europeo, evidenziando non soltanto il prestigio della competizione e dell'avversario, ma anche il significato storico del confronto tra le due società.

“È una partita bellissima per noi, non soltanto per la competizione e per l'avversario, ma anche per quel precedente storico che ci lega”, ha dichiarato Giraldez al termine dell'ultima gara di Liga.

Parole che testimoniano la voglia del Celta Vigo di misurarsi con una squadra dal passato importante in campo internazionale. Per i padroni di casa, la partita rappresenterà anche l'occasione per provare a rilanciarsi dopo un avvio di stagione caratterizzato da risultati altalenanti.

Il precedente del 2000: il Celta eliminò la Juventus

Il riferimento di Giraldez è alla doppia sfida di Coppa UEFA del 2000, quando il Celta Vigo riuscì a eliminare la Juventus allora allenata da Carlo Ancelotti. Dopo la sconfitta per 1-0 nella gara d'andata a Torino, gli spagnoli si imposero per 4-0 nel ritorno, ribaltando il risultato e conquistando la qualificazione.

Un ricordo significativo nella storia europea dei due club, che aggiunge ulteriore interesse alla sfida del 15 ottobre. La Juventus dovrà affrontare un avversario motivato, desideroso di sfruttare il fattore campo e di mettere in difficoltà i bianconeri davanti al proprio pubblico.