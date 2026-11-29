Como-Juventus, ufficiali le formazioni della 13ª giornata di Serie A: tutte le scelte di Fabregas e Spalletti, con i giocatori a disposizione in panchina.
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Sono state comunicate le formazioni ufficiali di Como-Juventus, partita valida per la tredicesima giornata di Serie A. Al Sinigaglia, Luciano Spalletti sceglie di puntare contemporaneamente su Kolo Muani e Woltemade in attacco, con un assetto che prevede tre uomini alle spalle del reparto offensivo. Nel Como, Cesc Fabregas conferma Douvikas come riferimento avanzato, supportato da Da Cunha, Paz e Baturina.
Como-Juventus, le formazioni ufficialiCOMO: Butez; Couto, Ramon, Chalobah, Valle; Milla, Perrone; Da Cunha, Paz, Baturina; Douvikas.
A disposizione: Vigorito, Sanchez, Kempf, Caqueret, Diao, Dossena, Lahdo, Kaiki, Goldaniga, Ricci, Smolcic, Liberali, Addai, Papaccioli.
Allenatore: Fabregas.
JUVENTUS: Vicario; Kalulu, Bremer, Lucumi; Celik, McKennie, Sarr, Koopmeiners, Cambiaso; Kolo Muani, Woltemade.
A disposizione: Neto, Pinsoglio, Gatti, Kelly, Conceicao, Zhegrova, Douglas Luiz, Boga, Alajbegovic, Ekhator, Rugani, Cabal.
Allenatore: Spalletti.
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