Sono state comunicate le formazioni ufficiali di Como-Juventus, partita valida per la tredicesima giornata di Serie A. Al Sinigaglia, Luciano Spalletti sceglie di puntare contemporaneamente su Kolo Muani e Woltemade in attacco, con un assetto che prevede tre uomini alle spalle del reparto offensivo. Nel Como, Cesc Fabregas conferma Douvikas come riferimento avanzato, supportato da Da Cunha, Paz e Baturina.

Como-Juventus, le formazioni ufficiali

Butez; Couto, Ramon, Chalobah, Valle; Milla, Perrone; Da Cunha, Paz, Baturina; Douvikas.

A disposizione: Vigorito, Sanchez, Kempf, Caqueret, Diao, Dossena, Lahdo, Kaiki, Goldaniga, Ricci, Smolcic, Liberali, Addai, Papaccioli.

Allenatore: Fabregas.

JUVENTUS: Vicario; Kalulu, Bremer, Lucumi; Celik, McKennie, Sarr, Koopmeiners, Cambiaso; Kolo Muani, Woltemade.

A disposizione: Neto, Pinsoglio, Gatti, Kelly, Conceicao, Zhegrova, Douglas Luiz, Boga, Alajbegovic, Ekhator, Rugani, Cabal.

Allenatore: Spalletti.