Segui su Juvenews.eu la diretta testuale della 13ª giornata di Serie A, con cronaca, gol e aggiornamenti minuto per minuto.
I calendario di Juventus: la lotta Champions League
Il Sinigaglia si prepara a ospitare una sfida importante per la tredicesima giornata di Serie A. Questa sera, domenica 29 novembre, la Juventus fa visita al Como di Cesc Fabregas: calcio d'inizio alle ore 20:45. I bianconeri di Luciano Spalletti cercano un altro risultato positivo per dare continuità alle ultime prestazioni.
Su Juvenews.eu appuntamento con la diretta testuale LIVE di Como-Juventus. Dalle formazioni ufficiali al fischio finale, seguiremo la partita con aggiornamenti in tempo reale, occasioni, gol, sostituzioni e tutti gli episodi più importanti della serata.
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