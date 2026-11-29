La Juventus si prepara alla trasferta del Sinigaglia con alcune novità rispetto alle ultime uscite. Dopo il successo europeo contro l'Omonia, Luciano Spalletti deve gestire le energie e valutare le soluzioni migliori per affrontare il Como di Cesc Fabregas. La partita, valida per la tredicesima giornata di Serie A, è in programma questa sera alle 20:45.

La novità più interessante riguarda l'assetto bianconero: Spalletti potrebbe affidarsi al 4-3-3, con una linea offensiva composta da Kolo Muani, Woltemade e Boga. Anche il Como dovrebbe confermare il proprio sistema di gioco, il 4-2-3-1, con Nico Paz alle spalle di Douvikas.

Fabregas punta sulle sue certezze, i dubbi della Juventus

Il Como dovrebbe ripartire da Butez in porta e da una difesa composta da Couto, Ramón, Chalobah e Valle. In mezzo al campo la coppia Perrone-Milla, mentre sulla trequarti Da Cunha, Nico Paz e Baturina agiranno a sostegno di Douvikas.

In casa Juventus, invece, Vicario dovrebbe essere confermato tra i pali. Davanti a lui spazio a Celik, Bremer, Lucumí e Cambiaso, anche se Cabal resta un'alternativa sulla corsia sinistra. A centrocampo McKennie, Douglas Luiz e Koopmeiners sembrano in vantaggio per comporre il reparto.

Le scelte offensive sono particolarmente interessanti: Kolo Muani potrebbe partire dalla destra, Woltemade al centro e Boga sul lato opposto. Zhegrova e Alajbegovic rappresentano ulteriori possibilità per Spalletti, mentre Conceição potrebbe iniziare dalla panchina.

Como-Juventus, le probabili formazioni

COMO (4-2-3-1): Butez; Couto, Ramón, Chalobah, Valle; Milla, Perrone; Da Cunha, Nico Paz, Baturina; Douvikas. All. Fabregas.

JUVENTUS (4-3-3): Vicario; Celik, Bremer, Lucumí, Cambiaso; McKennie, Douglas Luiz, Koopmeiners; Kolo Muani, Woltemade, Boga. All. Spalletti.