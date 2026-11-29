La Juventus affronta il Como nella 13ª giornata di Serie A. Ecco l'elenco completo dei 23 giocatori convocati da Luciano Spalletti per la trasferta.
La Juventus si prepara alla trasferta contro il Como, appuntamento valido per la tredicesima giornata di Serie A. I bianconeri scenderanno in campo questa sera, domenica 29 novembre, con fischio d'inizio fissato alle 20:45.
In vista della gara del Sinigaglia, Luciano Spalletti ha diramato la lista dei giocatori a disposizione. Sono 23 i convocati per la sfida contro la formazione lombarda: nell'elenco figurano Kalulu, Zhegrova e Rugani, oltre alle altre alternative a disposizione del tecnico.
Como-Juventus, la lista completa dei convocati
Di seguito tutti i giocatori scelti da Spalletti per la tredicesima giornata di campionato:
2 Celik
3 Bremer
4 Gatti
6 Kelly
7 Conceicao
8 Koopmeiners
9 Kolo Muani
11 Zhegrova
12 Douglas Luiz
13 Boga
15 Kalulu
17 Alajbegovic
18 Ekhator
20 Cambiaso
22 McKennie
23 Pinsoglio
24 Rugani
25 Vicario
26 Lucumi
27 Woltemade
29 Sarr
32 Cabal
33 Neto
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