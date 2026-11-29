La Juventus si prepara alla trasferta contro il Como, appuntamento valido per la tredicesima giornata di Serie A. I bianconeri scenderanno in campo questa sera, domenica 29 novembre, con fischio d'inizio fissato alle 20:45.

In vista della gara del Sinigaglia, Luciano Spalletti ha diramato la lista dei giocatori a disposizione. Sono 23 i convocati per la sfida contro la formazione lombarda: nell'elenco figurano Kalulu, Zhegrova e Rugani, oltre alle altre alternative a disposizione del tecnico.

Como-Juventus, la lista completa dei convocati

Di seguito tutti i giocatori scelti da Spalletti per la tredicesima giornata di campionato:

2 Celik

3 Bremer

4 Gatti

6 Kelly

7 Conceicao

8 Koopmeiners

9 Kolo Muani

11 Zhegrova

12 Douglas Luiz

13 Boga

15 Kalulu

17 Alajbegovic

18 Ekhator

20 Cambiaso

22 McKennie

23 Pinsoglio

24 Rugani

25 Vicario

26 Lucumi

27 Woltemade

29 Sarr

32 Cabal

33 Neto