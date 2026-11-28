La Juventus si prepara a tornare in campo in campionato per affrontare il Como nella 13ª giornata di Serie A. La sfida è in programma domenica 29 novembre 2026, in Lombardia, con calcio d'inizio fissato alle ore 20:45. Un appuntamento importante per i bianconeri, chiamati a proseguire il proprio percorso in campionato.

Per chi non potrà seguire la partita allo stadio, ecco tutte le informazioni sulla trasmissione televisiva e sulle modalità per assistere all'incontro. Su Juvenews.eu sarà inoltre disponibile la diretta testuale con gli aggiornamenti in tempo reale.

Como-Juventus: dove vedere la partita in TV e streaming

La partita tra Como e Juventus sarà trasmessa in diretta su DAZN. Sarà possibile seguire l'incontro attraverso una Smart TV compatibile, utilizzando l'applicazione della piattaforma su smartphone e tablet oppure collegandosi direttamente al sito DAZN tramite browser da PC.

COMO-JUVENTUS, DIRETTA TESTUALE LIVE SU JUVENEWS.EU

Per chi non avrà la possibilità di guardare la gara in televisione, appuntamento su Juvenews.eu per seguire Como-Juventus con la nostra diretta testuale. Aggiornamenti minuto per minuto, occasioni da gol, sostituzioni, episodi arbitrali e risultato in tempo reale accompagneranno i tifosi per tutta la partita.

Calcio d'inizio domenica 29 novembre alle ore 20:45: non perdere la cronaca LIVE della sfida valida per la 13ª giornata di Serie A.