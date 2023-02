Juve, Carrera: “I discorsi pre derby di Conte alzavano l’asticella”

Intervistato da Tuttosport, l'ex bianconero Massimo Carrera ha parlato del derby della Mole tra Juve e Torino: "Non si tiene conto della classifica. E’ una partita a sé, strana sotto tutti i punti di vista: non conta niente quello che hai fatto prima. Dipendeva da come ti svegliavi quella mattina, non c’entrava come la preparavi in settimana". Un match che fa storia a sé, impossibile da pronosticare.