Giletti: “I problemi della Juve nascono con l’addio di Marotta”

È stato preso Giuntoli ma lui da solo non può bastare, ha bisogno di ulteriore supporto per poter tornare a certi livelli. Parlando della rosa, una che fino a poche ore fa era considerata l'antagonista dell'Inter può essere considerata adesso un fallimento oppure resta competitiva? A livello di giocatori è chiaro che manchino quelli di qualità e di spessore, basta vedere la squadra che ha finito la partita di ieri, chiara espressione della classe operaia che va in paradiso.

A livello di mercato non abbiamo la forza di fare colpi come quello di Zielinski semplicemente perchè abbiamo speso male i nostri soldi, abbiamo preso Weah che si sta dimostrando un giocatore non all'altezza, mentre Alcaraz ieri non è nemmeno sceso in campo".