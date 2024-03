Giannichedda: “Inutile ora pensare al futuro di Allegri”

Giuliano Giannichedda, ex calciatore della Juve, ha detto la sua sui bianconeri. Ecco le sue parole a RBN: "Tutto sommato poteva essere preventivabile un momento negativo dei bianconeri, dopo essere stati a ridosso dell'Inter. Bisogna riconoscere la differente qualità delle due rose e rispetto a questo la Juve stava andando molto bene. Quando ha visto svanire il sogno scudetto, c'è stato un calo mentale, i giocatori più importanti hanno avuto qualche difficoltà e di conseguenza la squadra. Per uscire dal tunnel serve il lavoro. La squadra deve ritrovare la tranquillità e andare di nuovo in campo per giocartela. Bisogna centrare la qualificazione in Champions League, poi puntare a conquistare la Coppa Italia che per la Juve diventa un obiettivo importante. Inutile ora pensare al futuro di Allegri perché può condizionare lo spogliatoio".