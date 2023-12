Giaccherini: “Juve-Napoli? I bianconeri giocheranno di contropiede”

Emanuele Giaccherini , ex calciatore della Juventus , ha detto la sua sui bianconeri. Ecco le sue parole a Tuttojuve.com: "Concordo col fatto che il Napoli proverà a fare la partita, palleggiando di più, e la Juventus coprirà la maggior parte degli spazi per poi ripartire in contropiede.

Penso che saranno gli azzurri ad andare più in difficoltà, perché nonostante dei giocatori individualmente forti come Kvara e Osimhen percepisco una vulnerabilità nel reparto arretrato e nell'affrontare le ripartenze.

La squadra di Mazzarri dovrà fare una gara perfetta, in cui esser attenti e concentrati per tutti e 90 i minuti, al contrario dei bianconeri che difenderanno sotto la linea della palla e come dicevo colpirà in ripartenza".