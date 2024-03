Giaccherini: “La Juve adesso è in un momento di difficoltà”

Emanuele Giaccherini, ex calciatore della Juventus, ha detto la sua sui bianconeri, parlando anche dell'ultimo periodo.

Emanuele Giaccherini, ex calciatore della Juve, ha detto la sua sui bianconeri. Ecco le sue parole a BN:"Sto vedendo una Juventus più in difficoltà rispetto a un mese e mezzo fa, periodo in cui era reduce da una serie di risultati veramente importanti.