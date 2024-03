Gasperini: “Difficile affrontare quattro big match in 11 giorni”

GianPiero Gasperini , allenatore dell'Atalanta, ha detto la sua in conferenza, parlando anche della prossima sfida con la Juve . Ecco le sue parole: "Noi abbiamo fatto un ottimo punto col Milan, poi perso con l'Inter e col Bologna. E per quest'ultima partita ci resta un po' di rammarico.

Questa però è un'altra competizione, si riparte, l'unico problema per noi è che stiamo giocando gare di grande livello in un periodo troppo ravvicinato.

Quattro grandi partite in undici giorni, questa è una situazione che avremmo preferito non trovare. Questa partita con l'Inter è stata inserita dopo due mesi normali e in mezzo a delle partite importanti. Domani giochiamo una gara senza quasi averla preparata, questa è l'unica grossa difficoltà".