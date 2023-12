Frosinone-Juventus, le statistiche del match: il comunicato

Il sito ufficiale della Juventus ha pubblicato una nota sulla partita con il Frosinone, pubblicando le statistiche del match.

Il sito ufficiale della Juventusha pubblicato una nota sulle statistiche del match contro il Frosinone. Ecco il comunicato: "Weston McKennie ha fornito due assist in questa Serie A: non ne ha mai collezionati di più in’intera stagione nel massimo campionato italiano. La Juventus ha subito almeno un gol in cinque delle ultime sei partite di campionato, dopo che nelle precedenti sei aveva ottenuto sei clean sheets consecutivi. Kenan Yildiz è diventato il marcatore straniero più giovane della storia della Juventus in Serie A (18 anni e 233 giorni). Superato il record che apparteneva a Marcelo Zalayeta; solo Moise Kean (17 anni e 88 giorni nel 2017) è più giovane di Yildiz tra i marcatori della Juventus in Serie A nell’era dei tre punti a vittoria.

Kenan diventa il 3° giocatore nato dal 2005 in poi a iniziare un match da titolare in questa Serie A (dopo A. Ibrahimovic e V. Carboni) e diventa il primo giocatore in assoluto nato dal 2004 in poi a giocare una gara dal 1' con la maglia della Juventus in A. Il Frosinone ha raccolto solo un punto da inizio dicembre in Serie A (1N, 3P), nessuna squadra ha fatto peggio nel periodo. Solo la Fiorentina (12) ha realizzato più gol della Juventus (11) nei primi 30 minuti di gioco in questo campionato.

Primo gol in Serie A per Jaime Baez, nella sua 12esima presenza. Solo Radu Dragusin è più giovane di Ilario Monterisi (2001) tra i difensori che hanno almeno un gol e almeno un assist all’attivo in questa Serie A. Arkadiusz Milik ha collezionato la sua gara numero 200 nei maggiori cinque campionati europei: 43 di queste le ha disputate con la maglia della Juventus. Alex Sandro diventa il terzo straniero per numero di presenze totali (315) con la maglia della Juventus dopo Nedvěd (327) e Trezeguet (320): superato Cuadrado".

