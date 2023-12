Frosinone-Juventus, i precedenti del match: da Cuadrado a Dybala

Il sito ufficiale della Juventus ha pubblicato una nota sulla sfida tra il Frosinone ed i bianconeri. Ecco il comunicato: "Leggo il giornale e c’è Papa Francesco e il Frosinone in Serie A». La prima sfida nel massimo campionato tra Frosinone e Juventus, datata 7 febbraio 2016, ha una colonna sonora che tutti ricordiamo e arrivò nove anni dopo il primo storico incrocio in Serie B tra le due squadre - deciso in favore dei bianconeri da una doppietta di Marcelo Zalayeta. Lo stadio “Matusa” di Frosinone attendeva in quell’occasione i bianconeri nella speranza non solo di ottenere una rivincita, ma anche di riuscire ad andare a caccia di preziosi punti salvezza. La partita però assunse da subito i contorni attesi, con la Juventus a farla da padrone e la difesa del Frosinone che in qualche modo riuscì a reggere agli assalti degli ospiti, mantenendo il punteggio sullo 0-0 dopo i primi 45 minuti di gioco.

Un gol che fece da spartiacque, sbriciolando la resistenza del Frosinone e lasciando il tempo nel nel finale non solo per l’ingresso in campo di Daniele Rugani - che conosce bene il Calcutta citato all’inizio del pezzo e lo ha scelto come colonna sonora per la sua speciale proposta di matrimonio - ma anche per il raddoppio firmato Dybala: nei minuti di recupero all’ottima giocata di Morata, che col controllo orientato riuscì a involarsi verso la porta attirando su di sé il raddoppio, seguì poi il perfetto assist per Dybala che di sinistro a giro fissò definitivamente il punteggio sul 2-0. La Juventus riuscì così a raccogliere la 14^ vittoria consecutiva - una striscia impressionante che permise ai bianconeri non solo di recuperare il terreno perso nelle prime fasi di quella stagione (sprofondati anche a -11 in avvio di campionato), ma anche di conquistare poi a fine anno uno Scudetto difficile da pronosticare qualche mese prima. Ora che il Frosinone è tornato in Serie A e Papa Francesco è ancora sui giornali italiani e internazionali, a essere cambiato è lo stadio - col Frosinone trasferitosi al Benito Stirpe; impianto moderno, collocato in una zona diversa della città, che non permette più ad alcuni fortunati tifosi di affacciarsi al balcone e sostenere la Juventus come accaduto sette anni fa: questa volta dovranno trovare un biglietto in tribuna".