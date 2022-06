Frabotta: “Pirlo mi ha migliorato, Bonucci e Chiellini due esempi”

Oggi è stato il giorno della conferenza stampa di presentazione di Gianluca Frabotta , che è passato dalla Juventus al Lecce in prestito . Queste le sue parole: "Quest'anno per me è un anno molto importante perché vengo da una stagione in cui sono stato fermo. Devo avere moltissima voglia di giocare , non vedo l'ora di iniziare questo campionato con il Lecce. Ho tanta voglia e determinazione, devo metterle in campo in ogni momento per iniziare al meglio la stagione".

Proprio il responsabile dell'area tecnica dei giallorossi, ha parlato del suo nuovo innesto: "Oggi per me è facile presentarvi un ragazzo che conosco non soltanto da quando è arrivato a Lecce. Lui comincia col Bologna e a lì lo portai io all'età di 16 anni da una scuola calcio di Roma, la Savio Roma, una scuola calcio storica, il cui responsabile è mio amico trentennale che mi inviò 3-4 ragazzi e alla fine scelsi lui. Una scelta che col passare degli anni si è importante per il Bologna e poi per la Juventus, che l'ha fatto esordire giovanissimo e con cui ha disputato 18 gare. Per colpa di un problema fisico, lo scorso anno il suo impiego è stato limitato. Noi nel puntare su di lui per la difesa pensiamo che possa tornare ad essere quello che una grande squadra come la Juventus ha pensato che fosse. Gli stiamo dando un'opportunità per dimostrare di essere innanzitutto da Lecce e poi quello che ha già dimostrato di essere".