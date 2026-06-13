La Juventus continua a lavorare sul mercato alla ricerca di identikit giovani da affiancare ai giocatori più esperti richiesti da Luciano Spalletti. Stando a quanto riporta La Gazzetta dello Sport, nelle ultime settimane la dirigenza bianconera avrebbe mostrato interesse per Cher Ndour, centrocampista della Fiorentina considerato uno dei prospetti più interessanti del calcio italiano.

Il classe 2004 piace per fisicità, dinamismo e margini di crescita, caratteristiche che avrebbero convinto sia la dirigenza sia lo stesso Spalletti. La Juventus vede in Ndour un possibile investimento per il presente e soprattutto per il futuro del centrocampo. L'operazione, tuttavia, presenta alcune complessità economiche. La Fiorentina, infatti, dovrebbe riconoscere al Paris Saint-Germain il 50% dell'eventuale futura rivendita del giocatore, un dettaglio che potrebbe influenzare le richieste del club viola.

Ipotesi scambio con Miretti

Per questo motivo starebbe prendendo forma un'ipotesi alternativa.

Fabio Miretti,

seguito da tempo dalla Fiorentina e stimato da diversi dirigenti viola, potrebbe essere inserito in una trattativa parallela per facilitare l'arrivo di Ndour a Torino e ridurre l'esborso economico.

Al momento si tratta di un semplice interessamento, ma nelle prossime settimane i discorsi potrebbero essere approfonditi e si potrebbe aprire una vera e propria trattativa.