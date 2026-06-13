Attraverso un video pubblicato sul proprio canale YouTube, l’esperto di calciomercato Matteo Moretto, ha parlato della situazione di Matteo Ruggeri, terzino attualmente in forza all’Atletico Madrid, che nelle ultime settimane è stato accostato alla Juventus. Di seguito le sue parole:

"A gennaio dissi di come comunque l'Atletico stesse cercando delle soluzioni per Ruggeri e che fosse aperto ad ascoltare offerte per il calciatore. Ruggeri quest'anno all'Atletico è partito così così, poi si è adattato, ha finito la stagione in modo molto positivo, però diciamo che l'Atletico in ogni caso, qualora dovesse arrivare un'offerta interessante intorno ai 22 milioni di euro, la considererebbe. Ti dico anche che non mi risulta che, per esempio, la Juventus o la Roma possono essere delle soluzioni in questo momento".

Mi risulta e confermo un rumor, appunto di cui si è parlato in queste ore, che la Fiorentina sia molto interessata a Ruggeri. Fabio Paratici ha iniziato a chiedere di Ruggeri e a chiedere le condizioni di uscita già a febbraio-marzo. Da capire però la volontà di Ruggeri, perché vorrebbe restare all'Atletico”.