Con l’ufficialità arrivata nella giornata di ieri di Giovanni Carnevali come nuovo dirigente della Juventus, per i bianconeri si aprirà ora un nuovo corso. La dirigenza sembra aver infatti tracciato la strada del futuro: l’obiettivo sarà andare alla ricerca di giocatori italiani che possano far tornare su alti livelli la Vecchia Signora. Una lista di nomi che sarà concordata di comune scelta con mister Spalletti, che avrà così la possibilità di avere un ruolo centrale anche in sede di mercato.

È possibile un ritorno di Chiesa?

Nelle ultime ore si sta parlando di un possibile ritorno di Federico Chiesa in maglia bianconera. Recentemente, in un’intervista rilasciata a La Gazzetta dello Sport lo stesso giocatore aveva lanciato un messaggio alla Juve: “La Juventus è nel mio cuore, non me ne sarei mai andato e vorrei tornarci”. Parole che inevitabilmente hanno mostrato tutta la voglia del calciatore di riprendersi una rivincita in bianconero.

Ipotesi di un prestito

La sua avventura in Premier League con la maglia del Liverpool, non ha dato i risultati sperati. L’esterno infatti non è mai riuscito a trovare lo spazio desiderato, finendo così ai margini delle rotazioni.

Proprio per tale motivo, un suo addio nella prossima finestra di calciomercato non è escluso. La prospettiva di un trasferimento a Torino si fa concreta soprattutto grazie alla formula del prestito, un’operazione che permetterebbe al club di non appesantire il bilancio. La trattativa per Chiesa potrebbe decollare rapidamente nei prossimi giorni. Seguiranno aggiornamenti.