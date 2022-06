Tacchinardi: “Zaniolo da prendere. De Ligt? Il sacrificio ci starebbe”

Alessio Tacchinardi, ex centrocampista della Juventus e nuovo tecnico del Lecco, è intervenuto ai microfoni di TMW Radio, nel corso di Maracanà, per parlare dei temi più caldi del calciomercato. I bianconeri continuano a rimanere in contatto con la Roma per Nicolò Zaniolo, che è tra gli obiettivi principali: "L'attacco oggi vede Vlahovic. Chiesa lo rivedremo a dicembre, serve subito partire forti. In un attacco con Di Maria, Vlahovic e Chiesa per me lui non trova spazio da titolare. Ma le partite sono molte e di esterni ce ne sono davvero pochi. L'ho visto come mezzala e non credevo potesse spostarsi così avanti. Ancora non si è specializzato in un ruolo, ma uno come lui lo prenderei, perché è italiano e ha bisogno di un ambiente come quello della Juve per far emergere tutte le sue qualità".