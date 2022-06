Chiellini saluta Torino e vola a Los Angeles

La Juventus ta lavorando sul mercato per migliorare la squadra a disposizione di Massimiliano Allegri in vista del prossimo anno. Tra entrate e uscite, prestiti e riscatti, alcune operazioni sono già state definite: tra queste l'addio di Paulo Dybala, che non ha rinnovato il contratto, quello di Morata, che ha terminato il prestito dall'Atletico Madrid, e quello di Chiellini, che ha concluso la sua avventura in bianconero per provare una nuova esperienza in America. Chiellini è infatti un nuovo giocatore del Los Angeles Fc, con lo stesso difensore che ha postato un video sui suoi profili social, ricondiviso anche dal club statunitense, in cui indossa abiti con lo stemma dei californiani, con il quale ha annunciato il suo passaggio in MLS. "The Next Chapter", "Il Nuovo Capitolo", la didascalia sotto il video, con il giocatore entusiasta della sua nuova esperienza.