Juve, Pogba, Vlahovic, De Sciglio e Cuadrado in campo con il Fossano

Dopo essersi allenata al mattino, nel pomeriggio la squadra bianconera è scesa in campo per un test amichevole dove si sono rivisti i quattro

Arrivano finalmente buone notizie dalla Continassa per la Juventus . Alla vigilia della partita con il Monza , valida per gli ottavi di finale di Coppa Italia , Massimiliano Allegri può tornare a sorridere. Questo perché Paul Pogba, Dusan Vlahovic, Mattia De Sciglio e Juan Cuadrado sono ormai di fatto recuperati . Dopo tanto tempo quindi l'infermeria sta cominciando a svuotarsi e il tecnico potrà contare sulla rosa al completo a breve.

La squadra bianconera, dopo l'allenamento di questa mattina al JTC, è scesa in campo per un test contro il Fossano nel primo pomeriggio . Come riportato dai canali ufficiali del club, tutti e quattro questi giocatori hanno giocato in questa partita e non hanno riportato alcun problema fisico .

Nella gara di domani contro la squadra allenata da Palladino comunque Allegri dovrà ancora fare a meno di loro, nonostante si siano ristabiliti. Per quanto riguarda la prossima di campionato contro l'Atalanta invece, in programma domenica sera all'Allianz Stadium, la situazione è diversa. Nessuno dei quattro giocherà dal primo minuto, ma ci sono delle chance di vederli in campo a partita in corso per assaggiare nuovamente il campo. Dopo tante peripezie legate ai problemi fisici, la Juventus insomma sembra pronta a tornare al completo per questo 2023.