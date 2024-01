Florenzi: “Juventus e Inter meritano solo grandi complimenti”

Alessandro Florenzi ha elogiato il percorso in campionato di Juventus e Inter che, per il calciatore italiano, sarebbe stato quasi perfetto

Il Milan alza bandiera bianca per lo scudetto? Non proprio, ma... intanto Juventus e Inter incassano le lodi di Alessandro Florenzi . Intervistato ai microfoni di Mediaset, il terzino dei rossoneri ha elogiato il campionato disputato sin qui da bianconeri e nerazzurri. Non dandosi però completamente per vinto:

"Innanzitutto bisogna fare i complimenti a Juventus e Inter per questo percorso quasi netto. Noi facciamo il nostro percorso e verso marzo-aprile vedremo a che punto saremo. Se piaceva anche a me, come a Pioli, il nascondino? Sì, anche se mi piaceva di più giocare a pallone… Europa League? il Milan non l'ha mai vinta, no? Perché non deve essere un obiettivo allora, sta lì".