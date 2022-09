News Juve – Operazioni capolavoro e retroscena delle ultime 24 ore

Sebbene non ci sia stato un botto finale le ultime 24 ore, almeno in entrata, la Juve è riuscita comunque a piazzare due "esuberi" come Arthur e Zakaria a condizioni piuttosto vantaggiose. Nella raffica di oggi vi spieghiamo nel dettaglio le cifre di alcune trattative e i retroscena dell'ultimo giorno di mercato. Partiamo subito con la prima news<<<