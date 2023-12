Ferrari: “La Juventus dovrebbe cercare un centrocampista”

Fabrizio Ferrari , operatore di mercato, ha detto la sua a tmw sulla Juventus . Ecco le sue parole: "La Juve deve cercare un centrocampista di spessore per dare forza al reparto. All’Inter servirebbe un attaccante per fare rifiatare Lautaro Martinez, la Roma per puntare alla Champions dovrebbe fare qualcosa.

La Lazio? Non riesco ancora a capire bene la squadra: alterna prestazioni con un gioco meraviglioso facendo punti e altre partite dove non rende come dovrebbe. Frosinone? È un collettivo importante con un allenatore che fa girare i ragazzi al massimo. Oyono sta facendo molto bene ed è uno di quei calciatori che quest’estate il Direttore Angelozzi potrebbe muovere in un top club".