Ex Juve, ufficiali le dimissioni di Sarri da allenatore della Lazio

Maurizio Sarri, ex allenatore della Juventus, ha detto addio alla Lazio, dopo le frizioni delle ultime settimane.

Ecco il comunicato del club biancoceleste: "La S.S. Lazio rende noto che Maurizio Sarri ha rassegnato le proprie dimissioni da allenatore responsabile della prima squadra. La Società ringrazia il tecnico per i traguardi raggiunti e per il lavoro svolto, augurandogli le migliori fortune umane e professionali. Contestualmente, il Club comunica di aver deciso di affidare la guida tecnica a Giovanni Martusciello".

Queste le dichiarazioni del Comandante prima di lasciare i capitolini: "Ho visto che non mi seguite più, qualcuno è troppo diverso dalla scorsa stagione. Vado via io, sennò dovrei far cacciare qualcuno di voi. Mi metto da parte, così date una scossa. Stop".