Mercato, la Juve vende 3 giocatori per prendere Milinkovic / News

Milinkovic-Savic rimane uno degli obiettivi numero uno della Juventus in vista della prossima estate e dunque della prossima sessione di calciomercato. Su questo non abbiamo troppi dubbi: il calciatore della Lazio, fresco di eliminazione da una competizione ridicola come la Conference, ha voglia di guardare altrove. E di guardare a palcoscenici più ambiziosi. Per questa ragione la Juventus sarebbe evidentemente il club perfetto. E su questo, ci sarebbe un piano già pronto.

Il punto di partenza numero uno è rappresentato dal fatto che Milinkovic costa e non poco. Non più, però, quei 100 milioni di euro su cui Lotito solo fino a qualche tempo fa sembrava irremovibile. Tutt'altro. Oggi con una somma intorno ai 40 milioni di euro, l'affare potrebbe andare in porto senza troppi problemi. Anche considerando il fatto che altrimenti, la Lazio lo perderebbe a zero il prossimo anno. La Juve lo sa bene e per questo è pronta a proporre alla Lazio dei soldi e magari un cartellino di qualche calciatore che non rientra più nel progetto di Allegri.