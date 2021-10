ESCLUSIVA – Parla la madre di Cuadrado: “Credo che Juan voglia chiudere la carriera in Colombia”

La madre del giocatore colombiano ha rilasciato delle dichiarazioni in esclusiva alla nostra redazione

Quella di oggi è una giornata ricca di colpi di scena nell'ambiente bianconero, scosso prima dal mancato rinnovo di Dusan Vlahovic con la Fiorentina che, favorisce la Juventus nella trattativa che porta al serbo e poi dalle notizie riguardanti gli accordi maturati per i prolungamenti di Paulo Dybala e Juan Cuadrado. L'argentino firmerà fino al 2025 per una cifra che si aggira attorno agli 8 milioni annui più 2 di bonus, mentre il colombiano proseguirà il suo rapporto con la Vecchia Signora fino al 2023. Proprio sul rinnovo dell'ex terzino di Chelsea e Fiorentina, ci ha svelato alcuni aneddoti interessanti sua madre Marcella Bello Guerrero che, ha cortesemente rilasciato delle dichiarazioni in esclusiva alla nostra www.

SUL RINNOVO CON LA JUVE - "Non ho avuto modo di parlare con lui sul rinnovo del contratto ma alla fin so che farà la scelta migliore per lui e per tutti, come ha sempre fatto da quando è alla Juve. Ci avevo parlato un pò dopo le prime partite e in quel momento, come mamma ti dico che lo vedevo un pò dispiaciuto ma ora fortunatamente le cose stanno andando meglio".

SUL FUTURO - "La verità è che da buon colombiano che ama la nostra patria e la difenderà fino alla morte, penso che per lui sarà una soddisfazione chiudere la sua carriera in Colombia e credo che alla fine questo accadrà, ma c'è ancora tempo. Noi possiamo dire tante cose ma l'ultima parola la conosce solo Dio, solo lui sa cosa ha in serbo per noi, fortunatamente aggiungerei".

SUL NEGOZIO DI ABBIGLIAMENTO - "Noi da 5 anni abbiamo un negozio di abbigliamento in Colombia che, gestisco io personalmente. Vivo a Torino ma i miei familiari mi danno una mano e noi allo stesso tempo, cerchiamo di aiutare tutti i nostri connazionali che ne hanno bisogno. Adesso sta prendendo piede, abbiamo creato anche la pagina social e stiamo crescendo piano piano. Trattiamo qualsiasi tipo di capo, dalla catena maschile 'Juan Cuadrado' a 'MB By Juan Cuadrado' che, starebbe ad indicare le iniziale del mio nome e rappresenta la categoria femminile".

