Emiliano Martinez è tornato a parlare della sua estate e delle tante voci di mercato che lo hanno coinvolto. Il portiere argentino, oggi al Chelsea, era stato a lungo accostato anche alla Juventus, che aveva valutato concretamente il suo profilo per la porta.

Martinez e il possibile addio

Intervistato da TyC Sports, il portiere ha spiegato di aver avuto bisogno di cambiare ambiente dopo un periodo particolarmente delicato dal punto di vista mentale. La sconfitta nella finale dei Mondiali ha lasciato il segno e lo ha spinto a valutare un'esperienza differente.

“Ho avuto bisogno di un po' di tempo per superare quella situazione. La finale persa al Mondiale mi ha fatto davvero male e ho pensato che cambiare squadra potesse aiutarmi a ritrovare nuovi stimoli”, ha raccontato Martinez.

La scelta del Chelsea

L'argentino ha poi sottolineato come il trasferimento al Chelsea si sia rivelato positivo, permettendogli di ritrovare sensazioni importanti tra i pali.

“Alla fine sono riuscito a cambiare club e credo sia stata la decisione migliore che potessi prendere. Oggi mi sento nuovamente importante, reattivo e in ottime condizioni”, ha concluso il portiere.

La Juventus, dunque, aveva seguito a lungo Martínez durante la sessione estiva, prima di orientarsi verso un'altra soluzione per la propria porta.