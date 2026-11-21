Luciano Spalletti ha presentato la sfida contro il Venezia nella consueta conferenza stampa della vigilia. L'allenatore della Juventus ha fatto il punto sulle condizioni della squadra, soffermandosi sui recuperi e sugli indisponibili, ma ha affrontato anche diversi temi legati ai singoli. Da Conceição a Woltemade, passando per Ekhator, McKennie e Gatti, senza dimenticare le parole di Conte e Zidane sulla Juventus e il traguardo delle 600 panchine in Serie A.

LE CONDIZIONI DELLA SQUADRA E GLI INFORTUNATI

“Non ci saranno, oltre a quelli che hanno infortuni ancora con giorni davanti, Kalulu e Nico Gonzalez. Gli altri sono tutti a disposizione, ci son stati recuperi importanti al di là della fatica per i voli internazionali. Tra ieri e oggi son venuti fuori bei allenamenti, con tanta partecipazione, per ritrovare il nucleo di squadra”.

CONCEIÇÃO TITOLARE

“Lo valuteremo con calma perché c’è la considerazione da fare. Lui ha bisogno delle prime due spallate per sentirsi totalmente guarito. Quando avrai quel contatto lì potrai renderti conto di non subire più timori e dolori. È una cosa che può succedere, prima o dopo sarà in campo”.

WOLTEMADE

“Diventa abbastanza energico quando è nel traffico, nello stretto. Le sue leve lunghe possono far pensare che nell’angusto si trovi in difficoltà ma lui trova sintesi. Non ha questo impatto fisico a volte che potrebbe lasciar vedere quell’altezza che ha, quella stazza che ha. Ma ultimamente ha fatto vedere un miglioramento pratico, visibile. Lui si trova bene in quella posizione lì, deve reggere più botta nel duello con le spalle girate al difensore. Può migliorarlo ma ha questa profondità, questa decisione nel mettere sempre cose nel suo repertorio e nel suo bagaglio. Sono convinto che ci riuscirà”.

Conte, Zidane e McKennie: Spalletti chiarisce

LE PAROLE DI CONTE E ZIDANE SULLA JUVENTUS

“Io trovo normale che un allenatore senza squadra speri di sedersi su una panchina importante come può essere quella della Nazionale, del Milan, del Manchester United, della Juventus. Non trovo il motivo di tutto questo rumore a queste parole qui. Per me è assolutamente normale”.

EKHATOR

“Non ce l’ho mai avuto a disposizione… Il ragazzo è sicuramente una prospettiva importante. Come si dice sempre, prima di diventare campioni sono stati giovani di buone prospettive. Spero ci faccia vedere la sua condizione fisica ripresa in maniera sempre più presente. Poi è chiaro che gli si ritaglieranno degli spazi. Se lo merita. Non ci faremo condizionare dall’età. Lui ha fisicità di randellargli palla addosso, quella cultura di stare in campo con le mani dell’avversario sulla schiena. Siamo contenti, ho rivisto un nucleo importante di giocatori della Juventus”.

IL RAPPORTO CON MCKENNIE

“Appena uscita ci siamo sentiti. Guardandola in profondità non mi sembrava avesse alluso alla possibilità che potesse andare. Ha fatto un discorso generale che riguarda tutti i calciatori. Io con lui ho un buonissimo rapporto, ci parlo tranquillamente. Quando è tornato ne abbiamo parlato, è tutto assolutamente tranquillo”.

GATTI E LE SOLUZIONI TATTICHE

“Si sta contagiando a cercare soluzioni nuove, a cercare qualcosa di più oltre a difendere. Ha giocato anche in altri ruoli, mi sembra vada a ritrovarlo in maniera veloce e qualitativa questo che gli viene chiesto in allenamento. Bisogna sempre tener presente la classifica, perché è quella che dice che stai lavorando bene. Racconta sempre qualcosa la fatica. Io sono contento della sua disponibilità attuale, della sua qualità attuale. Dobbiamo ragionare in maniera più profonda in questa settimana qui, ci sono 3 partite importanti, ravvicinate. Quello che andate cercando di uno o l’altro verrà sistemato per accontentarli tutti. Giocheranno più o meno tutti”.

Le 600 panchine in Serie A e i ricordi di Venezia

IL TRAGUARDO DELLE 600 PANCHINE

“Sto preparando la partita di domani con la stessa emozione della prima, come se fosse la prima. Ci sono stati momenti durante questo percorso che hanno un po’ segnato la mia carriera da allenatore, il mio essere professionista, allenatore di una squadra. Sono molto felice di aver fatto questo tour nel calcio. È stata la mia vita, il mio desiderio di quando ero bambino. Conosco molte cose. Mi manca solo una categoria, voglio arrivarci a farla, per essere stato in tutti gli spogliatoi di tutte le categorie del calcio. Ho imparato ad essere felice anche nelle cose che ti succedono e non vanno a tuo favore. Durante le stagioni, le partite, durante quanto ho vissuto nel mio percorso. Sono felice e spero di arrivare più in là possibile”.

I RICORDI DI VENEZIA E LE CARATTERISTICHE DEGLI AVVERSARI

“Son bellissimi ricordi. Ho vissuto dentro una città splendida, un po’ malinconica. Ti produce questa nostalgia di qualcosa che non hai mai vissuto. Sono state le prime stagioni, ho avuto a che fare con un presidente forte, un direttore forte, una squadra che ebbe difficoltà nei risultati. Mi fa piacere fare i complimenti a Nicola: è un allenatore che trova sempre la soluzione in qualsiasi parte è stato, determina un entusiasmo nuovo alla squadra. Ha calciatori che rincontro come Juan Jesus, Mazzocchi. È una squadra molto verticale, che già prima giocava un buon calcio e non era fortunata nei risultati. Ora ha ricominciato a fare i risultati, proverà a tirarci il collo di continuo. Una volta riconquistata palla va subito in verticale. Se non staremo in equilibrio ci costringeranno a delle rincorse forsennate. Se la partita si mette su questo sbattimento continuo la squadra perde di geometrie e di tranquillità. Sarà fondamentale mettere equilibrio e un numero di giocatori a guardia della ripartenza degli avversari”.