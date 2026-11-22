Sono state diramate le formazioni ufficiali di Juventus-Venezia, sfida valida per il campionato di Serie A. Luciano Spalletti sceglie il 3-4-2-1, affidando il peso dell'attacco a Kolo Muani, supportato da Zhegrova e Alajbegovic. Dall'altra parte, Davide Nicola risponde con il 3-5-2 e la coppia offensiva formata da Lauberbach e Adams.

Juventus-Venezia, le scelte di Spalletti e Nicola

JUVENTUS (3-4-2-1): Vicario; Celik, Bremer, Kelly; McKennie, Douglas Luiz, Koopmeiners, Cabal; Zhegrova, Alajbegovic; Kolo Muani.

A disposizione: Pinsoglio, Neto, Gatti, Conceicao, Boga, Ekhator, Cambiaso, Rugani, Lucumi, Woltemade, Sarr.

Allenatore: Spalletti.

VENEZIA (3-5-2): Stankovic; Halhal, Moreno, Juan Jesus; Hainaut, Perez, Busio, Sohm, Haps; Lauberbach, Adams.

A disposizione: Montipò, Schingtienne, Rrahmani, Fanne, Yeboah, Mohammed, Bella Kotchap, Sagrado, Helgason, Dagasso, Duncan, Berardi, Lisman, Fernandez, Gomes.

Allenatore: Nicola.