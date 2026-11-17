La Juventus è alla ricerca di un centravanti per gennaio e ha individuato un obiettivo preciso. Secondo quanto riportato oggi da Tuttosport, che apre con il titolo “Juve-Varela, avanti tutta”, la dirigenza bianconera ha intensificato i contatti per Gustavo Varela, attaccante portoghese del Monza. I dialoghi con il club brianzolo e con l’agenzia Leaderbrock, che cura gli interessi del giocatore, sarebbero diventati più frequenti negli ultimi giorni. Si tratta, al momento, di indiscrezioni: non risulta ancora presentata alcuna offerta ufficiale.

I numeri del classe 2005 spiegano l'interesse. Varela è in testa alla classifica marcatori di Serie A con 9 reti, una in più di Antonio Raimondo del Frosinone e Donyell Malen della Roma. Il Monza lo aveva acquistato dal Benfica a luglio per 2,5 milioni di euro più uno di bonus, già interamente raggiunti secondo il quotidiano torinese. In pochi mesi, la valutazione dell'attaccante è cambiata sensibilmente.

La valutazione del Monza e l'ipotesi contropartita

Secondo Tuttosport, il Monza valuta il proprio centravanti circa 35 milioni di euro. Per questo a Torino starebbero valutando l'inserimento di un giovane del settore giovanile nell'operazione.

Un possibile indizio arriva dalla presenza del direttore sportivo brianzolo Pedro Obiang sugli spalti del Moccagatta di Alessandria, in occasione di Juventus Next Gen-Treviso, terminata 3-0 con un gol di Stefano Merola. Secondo Sportmediaset, sarebbe proprio l'esterno della Next Gen il profilo gradito al Monza per ridurre la parte economica dell'affare.

C'è poi da considerare la posizione del Benfica. Il club portoghese ha conservato il 20% sulla futura rivendita e il diritto di pareggiare, entro cinque giorni, qualsiasi offerta presentata al Monza.

Il Napoli è in vantaggio, ma non mancano le pretendenti

La Juventus deve fare i conti soprattutto con il, che si è mosso in anticipo e porta avanti i contatti da diverse settimane. Il direttore sportivoavrebbe già incontrato a pranzo l'agente del calciatore. La proposta azzurra, secondo Tuttosport, potrebbe prevedere il prestito die l'inserimento di, entrambi già in prestito al Monza. Una formula che consentirebbe di contenere l'esborso economico e di affiancare Varela a

Anche dall'estero sono arrivate manifestazioni d'interesse. Il Tottenham ha chiesto informazioni all'entourage, il Brighton ha mandato più volte i propri osservatori, mentre un emissario del Manchester United era presente a Monza-Atalanta. Il Barcellona ha effettuato un sondaggio in vista della prossima stagione. Il club brianzolo, impegnato nella lotta per la salvezza, non sembra comunque intenzionato a fare sconti.