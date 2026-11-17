La Juventus si avvicina alla sfida contro il Venezia, in programma domenica alle 12:30 all'Allianz Stadium e valida per la dodicesima giornata di Serie A. In casa bianconera l'attenzione è rivolta soprattutto alle condizioni di alcuni giocatori, con diversi elementi ancora da valutare in vista del prossimo impegno di campionato. Le ultime indicazioni dagli allenamenti non hanno infatti sciolto tutti i dubbi a disposizione dello staff tecnico.

Nico Gonzalez e Cambiaso ancora a parte: situazione da monitorare

Restano in dubbio Nico Gonzalez e Cambiaso, entrambi alle prese con problemi muscolari. I due giocatori si sono allenati a parte anche nella giornata di ieri e le loro condizioni saranno valutate nuovamente nei prossimi giorni. La speranza è quella di poterli recuperare per la gara contro il Venezia, ma al momento non ci sono ancora certezze sulla loro disponibilità.

La situazione riguarda anche Celik e Zhegrova, rientrati dalle rispettive Nazionali dopo aver accusato degli infortuni. Anche per loro serviranno ulteriori verifiche prima di capire se potranno essere convocati per la partita dello Stadium. La Juventus dovrà quindi attendere l'evoluzione delle condizioni dei quattro giocatori, con le prossime sedute di allenamento che saranno decisive per avere un quadro più chiaro.

Conceicao recupera, Kalulu tornerà a fine mese

Tra le notizie positive c'è invece il recupero di Conceicao. L'esterno portoghese è pronto a tornare a disposizione dopo la lussazione rimediata nel match contro la Lazio. Il suo rientro amplia le possibilità per il reparto offensivo, anche se contro il Venezia potrebbe partire inizialmente dalla panchina.

Sulla corsia destra, infatti, Kolo Muani sta offrendo buone risposte e potrebbe essere confermato dal primo minuto. Per Conceicao ci sarebbe dunque la possibilità di ritrovare gradualmente spazio dopo lo stop. Non sarà invece della partita Kalulu, il cui rientro è previsto per la fine del mese. La Juventus dovrà fare i conti con la sua assenza ancora per qualche settimana.