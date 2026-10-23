Kaio Jorge sogna di tornare in Italia e non nasconde il desiderio di vestire nuovamente la maglia della Juventus. L'attaccante brasiliano, oggi al Cruzeiro, ha raccontato la propria esperienza in bianconero in un'intervista a “Cronache di Spogliatoio”, ripercorrendo le difficoltà incontrate durante la sua avventura europea e il rimpianto per le poche opportunità ricevute. Ora, dopo aver ritrovato continuità in Brasile, il classe 2002 si sente pronto a una nuova esperienza nel calcio italiano.

Kaio Jorge e il sogno Juventus: “Oggi farei molto meglio”

L'ex attaccante bianconero ha parlato apertamente della possibilità di tornare in Italia, indicando proprio la Juventus come una destinazione gradita. Il brasiliano conserva ricordi positivi del club torinese, che considera una tappa importante del proprio percorso professionale.

“Sono pronto a tornare in Italia. La Juve? Mi piacerebbe: sono sicuro che oggi farei molto meglio. Ho solo cose positive da dire sulla Juve. Mi hanno aiutato quando sono stato male e hanno realizzato il mio sogno di giocare in Europa, ma diciamo che speravo solo di giocare di più. Prima di firmare ho parlato con Allegri e Nedved: mi volevano, dicevano che avevo talento”.

L'esperienza in bianconero e le poche occasioni

Nel corso dell'intervista a “Cronache di Spogliatoio”, Kaio Jorge è tornato anche sui mesi trascorsi alla Juventus, spiegando di aver sperato in maggiori opportunità per dimostrare le proprie qualità in campo.

“In 5 mesi di Juve ho giocato davvero poco: speravo di avere almeno 20 minuti ogni tanto per dimostrare il mio valore in campo. Mi allenavo bene in settimana, in amichevole segnavo sempre, ma non arrivava mai la chance di giocare davvero. Poi mi sono infortunato”.

Giovani in Italia, Kaio Jorge: “Non ho rimpianti”

L'attaccante ha affrontato anche il tema dello spazio riservato ai giovani nel calcio italiano. Con il senno di poi, il brasiliano riconosce che inserirsi in un contesto competitivo come quello bianconero richiede tempo, ma non considera la propria esperienza un'occasione sprecata.

“In Italia i giovani fanno un po' fatica ad avere spazio, bisogna aspettare di più. Ora che sono cresciuto lo capisco meglio. Rimpianti? No, ho fatto tutto quello che potevo in allenamento e nei minuti che ho avuto. Senza l'infortunio sono convinto che sarei ancora in Italia”.

Il futuro è ancora in Italia? Il messaggio alla Juventus

Il desiderio di tornare nel nostro Paese rimane forte. Kaio Jorge sente di avere oggi maggiore esperienza e consapevolezza rispetto al periodo trascorso a Torino e spera di poter dimostrare il proprio valore in una nuova avventura europea.

“Mi piacerebbe tornare alla Juve: sono sicuro che oggi farei molto meglio se avessi la chance. Sogno di giocare ancora in Italia. Sono arrivato molto giovane, conosco già la lingua e mi piace la cultura calcistica. Ora sono pronto. Ho avuto poche chance per l'infortunio. Dopo quello che ho vissuto, sarebbe bello chiudere il cerchio”.