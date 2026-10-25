Luciano Spalletti ha commentato ai microfoni di DAZN la vittoria della Juventus, soffermandosi soprattutto sulla differenza tra il primo e il secondo tempo. L'allenatore bianconero ha promosso l'approccio della squadra nella prima frazione, caratterizzata da intensità e qualità, ma ha evidenziato anche un calo nella ripresa, quando la squadra ha perso diversi palloni e concesso agli avversari la possibilità di rientrare in partita.

“Primo tempo da squadra di rango”

“Stasera abbiamo giocato un primo tempo di livello, molto serio, da squadra di rango, tosta, che voleva vincere la partita e l’ha subito direzionata. Al di là del gol abbiamo creato diverse situazioni. Troppe volte è mancato il passaggio preciso per avere vantaggio dopo la supremazia che abbiamo avuto.

Poi nel secondo tempo ci siamo abbassati, perso troppe palle e loro sono rientrati in partita. Poi però c’era il 2-0 e l’importante era non allungarsi troppo e non concedere spazi in cui avrebbero potuto farci male”.

Spalletti sulla prestazione: “Bisogna continuare anche nel secondo tempo”

“È stata una squadra solida. Abbiamo avuto intuizione, ricerca, abbiamo giocato spesso d’anticipo, sapendo dove andare, coi ritmi giusti. Ma poi bisogna continuare anche il secondo tempo. Abbiamo perso troppe palle perché cominci a pensare al 2-0, ma il 2-0 ti mette al sicuro per due minuti, perché nel calcio in due minuti si possono prendere due gol. Ci siamo abbassati e abbiamo concesso loro qualche pallone di troppo”.