Capello: “Juve-Milan? Chi perde è fuori dalla Champions”

Le parole dell'ex allenatore

Mentre il campionato ha iniziato ad emettere i primi verdetti, con l'Inter campione d'Italia dopo undici anni e le retrocessioni di Crotone e Parma, la lotta per un posto alla prossima edizione della Champions League è ancora apertissima. Dal secondo al quarto posto, appaiate a quota 69 punti, ci sono Atalanta, Juventus e Milan, con il Napoli quinto a due distanze. Più staccata la Lazio a quota 64, ma con ancora una gara in meno (quella con il Torino) da recuperare.

Già nel prossimo turno potrebbe esserci il primo snodo cruciale per questa lotta. Domenica sera, all'"Allianz Stadium" di Torino, andrà infatti in scena lo scontro di alta classifica tra la Juventus di Andrea Pirlo e il Milan di Stefano Pioli. I bianconeri sono reduci dal successo in rimonta di Udine, arrivato nei minuti finali grazie alla doppietta di Cristiano Ronaldo, ora sempre più capocannoniere massimo del campionato. Cr7 e compagni andranno in cerca, in questo finale, di quella continuità che fin qui è mancata, rendendo la stagione troppo altalenante.