Il mercato della Juventus è stato analizzato da Gianluca Di Marzio. Il giornalista di Sky Sport ha fatto il punto sui nuovi acquisti e sulle prestazioni offerte dai giocatori arrivati a Torino, soffermandosi in particolare su Kolo Muani e sui colpi conclusi negli ultimi giorni della sessione.

Di Marzio: “Vicario e Celik, rendimento sicuro”

Secondo Di Marzio, Vicario e Celik rappresentano due operazioni che offrivano già importanti garanzie, considerando la loro conoscenza della Serie A.

Il giornalista ha sottolineato come entrambi avessero già maturato una lunga esperienza nel nostro campionato, rispettivamente con Empoli e Roma. Proprio per questo motivo, a suo avviso, non era prevedibile un loro mancato impiego o un rendimento al di sotto delle aspettative.

“Mi aspettavo di più da Kolo Muani”

Un discorso differente riguarda Randal Kolo Muani. Di Marzio ha spiegato di essersi aspettato qualcosa in più dall’attaccante francese, una valutazione che, secondo il giornalista, sarebbe condivisa anche da Luciano Spalletti.

Il francese non avrebbe ancora raggiunto il livello mostrato durante la sua prima esperienza alla Juventus, ma le ultime prestazioni stanno evidenziando segnali di crescita. In particolare, Kolo Muani ha iniziato a rendersi utile anche in posizioni differenti da quella di centravanti puro, mostrando quelle caratteristiche che avevano spinto la Juventus e Spalletti a puntare nuovamente su di lui.

Woltemade e Sarr, giudizio rinviato

Infine, Di Marzio si è soffermato su Woltemade e Sarr, arrivati durante le ultime ore della sessione di mercato.

Per il giornalista è ancora presto per esprimere valutazioni definitive: entrambi sono stati acquistati negli ultimi giorni e avranno bisogno di tempo per inserirsi. Il loro reale rendimento, secondo Di Marzio, potrà essere valutato meglio dopo la sosta e con il proseguimento della stagione.