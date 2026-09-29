La pausa per le Nazionali sta permettendo a Luciano Spalletti di lavorare su nuove soluzioni per la Juventus. Il tecnico bianconero aveva impostato il progetto estivo sul 4-2-3-1, ma l’emergenza infortuni e le caratteristiche della rosa stanno spingendo verso una possibile modifica dell’assetto.

Spalletti valuta il cambio di modulo

Secondo Tuttosport, l’allenatore starebbe prendendo in considerazione un sistema differente rispetto a quello inizialmente immaginato. Le numerose assenze hanno infatti costretto Spalletti a modificare più volte le proprie scelte e a cercare un equilibrio alternativo.

L’obiettivo è trovare una soluzione che permetta alla Juventus di sfruttare al meglio i giocatori attualmente disponibili, senza rinunciare alla propria identità.

L’infermeria condiziona le scelte

Gli infortuni hanno avuto un peso importante nel lavoro del tecnico. Tra gli indisponibili figurano giocatori come Yildiz, Thuram, Locatelli e Boga, mentre nelle ultime ore si è aggiunto anche il giovane Owusu, fermato da una lieve lesione al retto femorale.

Una situazione che inevitabilmente riduce le alternative e porta Spalletti a sperimentare nuove combinazioni.

L’obiettivo è arrivare pronti alla ripresa

La sosta rappresenta quindi un'occasione per lavorare sui dettagli e preparare la Juventus ai prossimi impegni. Il tecnico dovrà anche attendere il progressivo recupero degli infortunati per avere un quadro più completo delle possibilità a disposizione.

La nuova idea tattica potrebbe dunque diventare una delle chiavi della ripresa bianconera, con Spalletti chiamato a trovare il giusto equilibrio tra esigenze del momento e progetto tecnico.