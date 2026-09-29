La pausa per le Nazionali ha permesso ad Andrea Cambiaso di proseguire il proprio percorso di recupero. L’esterno bianconero, fermato nelle ultime settimane da un problema alla caviglia, è atteso nuovamente in campo alla ripresa del campionato e rappresenta una pedina importante per Luciano Spalletti.

Cambiaso verso il rientro

Il recupero dell’esterno procede senza particolari intoppi. Durante la sosta Cambiaso ha continuato a lavorare per ritrovare la condizione e l’obiettivo è quello di averlo nuovamente a disposizione quando la Juventus tornerà in campo.

Il suo ritorno sarebbe particolarmente importante considerando il calendario che attende i bianconeri nelle prossime settimane.

Spalletti ritrova una pedina preziosa

Cambiaso rappresenta infatti una soluzione molto duttile per il tecnico. La sua capacità di ricoprire più ruoli permette a Spalletti di avere maggiore libertà nelle scelte tattiche.

Il suo rientro consentirà inoltre di gestire meglio le energie degli altri giocatori impiegati sugli esterni, a partire da Zeki Celik, utilizzato con grande continuità in questo avvio di stagione.

Un tour de force all’orizzonte

Il ritorno di Cambiaso arriva in un momento importante. Dopo la sosta, la Juventus sarà infatti chiamata ad affrontare un periodo particolarmente intenso, con numerosi impegni ravvicinati tra campionato e coppe.

Per Spalletti recuperare il jolly bianconero significa quindi avere una soluzione in più proprio quando la gestione della rosa diventerà fondamentale.