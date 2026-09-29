La Juventus non ha dimenticato Nicolas Tagliafico. Il terzino argentino era stato molto vicino al trasferimento a Torino nelle ultime ore della sessione estiva, ma l’operazione non si è concretizzata a causa della mancata cessione di Cabal. Il nome dell’esterno del Lione potrebbe però tornare d’attualità già a gennaio.

Tagliafico, l’affare può riaprirsi

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, la Juventus potrebbe tornare alla carica per Tagliafico nel corso del mercato invernale. La condizione principale sarebbe quella di riuscire a liberare un posto nella rosa.

Qualora si creassero le condizioni necessarie, il club bianconero potrebbe quindi riprendere i contatti per portare a Torino il terzino argentino.

Il contratto con il Lione scade nel 2027

Un elemento che potrebbe favorire l’operazione è la situazione contrattuale di Tagliafico. L’accordo con il Lione è infatti in scadenza nel giugno 2027.

Con il passare dei mesi, dunque, la posizione del giocatore potrebbe diventare ancora più interessante per la Juventus, soprattutto considerando la possibilità di arrivare a un'operazione economicamente sostenibile.

Esperienza internazionale per Spalletti

Tagliafico rappresenta inoltre un profilo particolarmente gradito per la sua esperienza internazionale. Il terzino argentino ha alle spalle una lunga carriera ad alto livello e potrebbe aggiungere esperienza e duttilità alla rosa di Luciano Spalletti.

Per il momento resta un'ipotesi legata al mercato di gennaio, ma il nome di Tagliafico potrebbe tornare concretamente sul tavolo della dirigenza bianconera.