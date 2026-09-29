Francisco Conceição ha rimediato soltanto una contusione: l’esterno della Juventus resterà con il Portogallo per gli ultimi impegni di Nations League.
Sospiro di sollievo in casa Juventus per le condizioni di Francisco Conceição. L’esterno portoghese, uscito acciaccato dopo il problema accusato con la Nazionale, non avrebbe riportato un infortunio serio: si tratterebbe infatti soltanto di una botta destinata a riassorbirsi nei prossimi giorni.
Conceição, nessuna lesione
Secondo quanto riportato da Sportmediaset, gli accertamenti avrebbero escluso problemi più seri per il giocatore. Conceição potrà quindi continuare il proprio percorso con il Portogallo, senza dover rientrare immediatamente a Torino.
Una notizia positiva per la Juventus, considerando il momento particolarmente delicato sul fronte degli infortuni.
Il portoghese resta con la Nazionale
Conceição rimarrà dunque a disposizione del commissario tecnico portoghese per gli ultimi due appuntamenti di Nations League, contro Danimarca e Norvegia.
La contusione dovrebbe riassorbirsi nel giro di pochi giorni e, salvo complicazioni, l’esterno potrà proseguire normalmente il proprio lavoro con la Nazionale.
Spalletti attende il suo rientro
In casa Juventus, naturalmente, ci sarebbe stato un sospiro di sollievo dopo le prime preoccupazioni. Luciano Spalletti avrebbe probabilmente preferito riavere subito Conceição a Torino, soprattutto considerando la lunga lista di giocatori alle prese con problemi fisici.
Il quadro, però, sembra essere decisamente più rassicurante: nessuna lesione e soltanto una botta da smaltire prima del ritorno alla piena attività.
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