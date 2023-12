Di Francesco: “Troppo schiacciati nel primo tempo, meglio nella ripresa”

Eusebio Di Francesco , allenatore del Frosinone , ha detto la sua sulla partita con la Juventus . Ecco le sue parole a DAZN: "Dispiaciuto, avevamo ripreso una partita difficile con le nostre difficoltà. Non avevo terzini di ruolo, hanno dato grande disponibilità ma quando ti mancano giocatori di ruolo incappi in certe situazioni, peccato. Potevano fare gol loro ma anche noi, quella parata di Szczesny e il tiro di Soulé, abbiamo giocato nel modo giusto nonostante le difficoltà del primo tempo.

Ci abbassavamo tutti per prendere palla invece nel secondo tempo abbiamo alzato meglio gli esterni, abbiamo giocato meglio tra le linee, sono saliti tutti sul palleggio e abbiamo tenuto per 15-20 minuti la Juve dietro. Nella situazione del secondo gol abbiamo scalato in ritardo. Eravamo troppo schiacciati nel primo tempo, nel secondo siamo arrivati con più uomini. Quando hai un giocatore come Lirola che non stava bene ma rimane in campo poi può incidere sull'aspetto mentale, sulla voglia di andare a prendere gli avversari.