Dopo gli scontri avvenuti prima del derby della Mole dello scorso 24 maggio, arrivano nuovi provvedimenti nei confronti di alcuni appartenenti alle tifoserie organizzate di Juventus e Torino. La Digos di Torino ha infatti eseguito oltre 40 Daspo e 20 misure cautelari.

Provvedimenti a Torino e in altre città

Come riportato da La Gazzetta dello Sport, le misure cautelari sono state eseguite non soltanto a Torino, ma anche in altre città del Nord Italia, tra cui Milano e Genova. I provvedimenti riguarderebbero ultras bianconeri e granata appartenenti a diversi gruppi del tifo organizzato.

Gli episodi contestati risalgono alle ore precedenti al derby della Mole del 24 maggio, quando si verificarono scontri tra le due tifoserie.

Gli incidenti erano avvenuti in piazzale San Gabriele di Gorizia. Nel corso degli scontri era rimasto ferito anche il tifoso della Juventus Leonardo Basoccu, colpito da un lacrimogeno esploso ad altezza d'uomo.

Le indagini della Digos hanno quindi portato ai provvedimenti eseguiti nelle ultime ore, con l'obiettivo di individuare i responsabili dei disordini.