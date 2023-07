Juve, Criscitiello dà il clamoroso annuncio su Allegri | News

La Juventus vuole guardare avanti con grande fiducia. In effetti, questo è quello che sta facendo da qualche tempo considerando il cambio di rotta che c'è stato nelle ultime settimane. L'approdo in bianconero di Giuntoli sarà utile a progettare una stagione che dovrà essere quella del rilancio e anche per questo, proprio l'ex dirigente del Napoli, sarà chiamato a scelte importanti e molto pesanti.

La nostra redazione ha raccolto più di qualche informazione in questo senso, in primis riguardante i calciatori. Un po' con lo stesso stile che aveva Beppe Marotta, Giuntoli non darà spago a nessun genere di situazione che possa complicare la situazione: nessuno è incedibile. Ma proprio nessuno. Vale per Chiesa, vale per Vlahovic. Ma la notizia più pesante rispetto ai grossi cambiamenti che potrebbero esserci da qui al prossimo futuro, l'ha data Michele Criscitiello: ecco cosa ha detto<<<